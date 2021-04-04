شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب عودة علي معلول من تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني بالنادي الأهلي، عودة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر من بلاده بعد انتهاء برنامجه العلاجي الذي خضع له تحت إشراف الدكتور سهيل الشملي طبيب منتخب تونس، على أن يبدأ خلال الفترة القادمة برنامج تأهيلي، يجهزه للمشاركة في المباريات مع منتصف أبريل الجاري.

وينتظر الجهاز الفني للأهلي عودة معلول من أجل استكمال برنامج التأهيل في ناديه وتحت إشراف الجهاز الطبي للقلعة الحمراء خلال الأسبوع الحالي، أو تتأجل عودته وفقا للمشاورات التي ستتم بين أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي وطبيب منتخب نسور قرطاج بعد عودة بعثة الأهلي من تونس، وفقا لحالة اللاعب والطريقة الأفضل للتأهيل سواء ببقاؤه في تونس أو عودته للقاهرة.

وصعد الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الثاني، خلف سيمبا المتصدر بـ13 نقطة بعد فوزه على فيتا كلوب بالنتيجة ذاتها، وتعادل مع فيتا بالقاهرة بهدفين لمثلهما.