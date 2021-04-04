شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح: مباراة الترجي والمولودية ستنتهي بالتعادل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، إن الفريق الأبيض حقق فوزًا مستحقا على مولودية الجزائر، مساء السبت بدوري الأبطال.

وأضاف وليد صلاح، في تصريحات تلفزيوينة، أن الزمالك ظهر بشكل جيد خلال اللقاء، واستطاع تحقيق فوز ثمين، أنعش به حظوظه في التأهل.

وأوضح أن الفرنسي باتريس كارتيرون استغل فترة التوقف الدولي وعالج الأخطاء التي كان يعاني منها الفريق، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في مستوى لاعبي الأبيض.

وتابع: «مروان حمدي مهاجم جيد، لكنه مظلوم، وهو يحاول إثبات جدارته بارتداء قميص الزمالك، وهذا بالطبع يتطلب وقتا ليس بالقصير».

وأتم: «من دلوقتي أقول أن مباراة الترجي والمولودية ستنتهي بالتعادل، حتى يتأهل للمرحلة المقبلة».