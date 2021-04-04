كريم نيدفيد يستعد لنزول مران الأهلي الجماعي بعد استئناف التدريبات

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القاهرة - سامية سيد - يستعد كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه، فور استئناف التدريبات الجماعية عقب العودة من السودان، بعد مواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد إنهاء اللاعب برنامجه التأهيلي والذي خضع له على مدار الفترة الماضية، وبات جاهزا من الناحية الطبية لنزول التدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة في المباريات.

وتحسنت حالة كريم نيدفيد بشكل جيد الفترة الأخيرة، ولم يشتك من رشح في الركبة، وهي الإصابة التى عاودته منذ شهر بعدما كان قريبا من المشاركة فى التدريبات الجماعية، لتسبب تأجيل عودته للملاعب مدة شهر كامل، حيث أدي نيدفيد تدريبات تأهيلية في الوقت الحالي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي سواء بالجري حول الملعب أو التدرب في الجيم، وأصبح جاهزا للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب استئناف فريقه للتدريبات.

وصعد الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الثاني، خلف سيمبا المتصدر بـ13 نقطة بعد فوزه على فيتا كلوب بالنتيجة ذاتها، وتعادل مع فيتا بالقاهرة بهدفين لمثلهما.