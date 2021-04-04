شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تعود من الجزائر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود إلى القاهرة اليوم الأحد، بعثة الفريق الكروي بنادي الزمالك، قادمة من الجزائر، بعد خوض مباراة مولودية الجزائر، أمس السبت ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

وتصل الطائرة الخاصة التي اقلت بعثة الزمالك لمطار القاهرة صباح اليوم، وحرص مسئولو السفارة المصرية على التواجد برفقة البعثة حتى مغادرة القاهرة مطار العاصمة الجزائرية وبدء رحلة العودة للقاهرة.

وتضم قائمة الزمالك المتواجدة في الجزائر لمواجهة المولودية 24 لاعبا هم :"محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد - حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة - طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف- حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري".

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي تونجيث السنغالي يوم السبت المقبل، فى الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى استاد القاهرة الدولي، وكان الفريقين التقيا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بالسنغال وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي، ويدير اللقاء محمدو كيتا حكما للساحة من مالي، ويعاونه كل من سيدو تياما مساعد أول من بوركينا فاسو، وموديبو سماكي مساعد ثاني من مالي، وبوبو تراوري حكما رابعا من مالي، ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.