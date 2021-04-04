شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: الزمالك مر بظروف صعبة مؤخرا.. والفوز على المولودية صفحة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن محمد فضل، نجم الأهلى وعضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة السابق، فوز الزمالك على المولودية في الجزائر، معتبرا أن فرص الزمالك في التأهل تجاوزت الـ50%، بعد العودة بالنقاط الثلاثة من الجزائر، ومشبها فوز الفارس الأبيض على المولودية بفوز الأهلى على فيتا كلوب خارج الأرض في نفس البطولة.

وأضاف فضل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع شوبير: "الزمالك قدم الأداء الذي قدمه الأهلى أمام فيتا كلوب وفرجاني ساسي كان رائعا، وتعودنا أن الفرق الكبيرة لا تعرف المستحيل، وأتمنى تأهل الأهلى والزمالك وبيراميدز لربع نهائي البطولات الأفريقية".

وتابع نجم الأهلي السابق: "عجبني كارتيرون وكيفية التغلب على الظروف مثل إصابة زيزو، وعجبتنى أكتر التصريحات بعد المباراة، شعرنا أن الزمالك كان يلعب مباراة المولودية في مصر، كان هناك روح وانسجام والجميع كان يلعب لمصلحة الفريق".

وأكمل فضل: "الزمالك مر بظروف صعبة في الفترة الماضية، لكن اليوم فتح صفحة جديدة، لكن دعنا نعترف أن الأهلى والزمالك هما من يصنع اسم المدرب وليس العكس".

واستطرد: "حينما كنت لاعبا رفضت مبدأ عودة البدري لقيادة الأهلى بعد رحيله بشكل أغضب الجماهير؛ لأنه ارتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه كارتيرون مع الزمالك، وأنا شخصيا كنت رافض كارتيرون، لكن هذا زمن الاحتراف".

ورفض فضل تصعيد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي قائلا: "مش ممكن فريق كبير يقف على لاعب، الزمالك لن يتأثر حال رحيل ساسي عنه بنهاية هذا الموسم أو بعد ذلك، لأن الفرق الكبيرة غنية بأبنائها".

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًّا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0، فى المباراة المباراة التي جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.

فيما تعادل الأهلي مع المريخ 2/2 فى المباراة التى جمعتهما عصر السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء فى العاصمة السودانية الخرطوم فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 8 نقاط ويرتفع رصيد المريخ إلى نقطتين.

وبذلك يصعد الأهلي لربع نهائى دوري أبطال أفريقيا فى المركز الثانى خلف سيمبا المتصدر بـ13 نقطة.