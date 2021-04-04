شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد : خماسية صن داونز كادت أن تتكرر مع الأهلي أمام المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء السيد، لاعب الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق، إنه شعر بأن خماسية صن داونز كادت أن تتكرر مع الأهلي أمام المريخ السوداني.

وأضاف السيد، في تصريسحات تلفزيونية، أن مجموعة الأهلي ببطولة دوري الأبطال ضعيفة جدًا، ولا يليق أن يقدم حامل اللقب فيها أسوأ مباراتين.

وأكمل: «الأهلي نجح في العودة بالنتيجة أمام المريخ لضعف مستوى المنافس، وما حدث صعب تكراره أمام فريق قوي».

وتابع: «الأمور سهلة جدًا للأهلي، لكن لماذا نتسبب في توتر الجمهور وجعلهم يفقدون الثقة، من حق الشناوي تعنيف زملائه ولكن داخل غرفة خلع الملابس وليس في الملعب».

وأكد: «مواجهة أوائل المجموعات ليس أمرًا يقلق الأهلي، لكن لماذا يسرب اللاعبين القلق إلى الجماهير، والأهلي في حاجة إلى مهاجم بحجم موليكا وليس حمدو الهوني».