شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن حائر فى الجبهة اليسرى للاتحاد قبل مواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري في حيرة من أمره بسبب الجبهة اليسرى في الاتحاد والتي يلعب بها الثنائى السيد سالم وصبري رحيل، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدا، الاثنين، على ملعب الإسكندرية بالجولة 17 من الدوري المصري.

وشهدت فترة التوقف تألق الثنائي بشكل لافت للنظر من الناحية الهجومية والدفاعية وتمكنا من تسجيل الأهداف في المباريات الأربعة التي خاضها زعيم الثغر استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

ويفكر حسام حسن في الدفع بصبري رحيل في مركز الظهير الأيسر أمام المقاولون على أن يشارك السيد سالم في مركز الجناح الأيسر للاستفادة من إمكانيات اللاعبين، وهى طريقة مقاربة لدرجة كبيرة بخطة اللعب التي واجه بها البنك الأهلي في آخر مباريات الفريق بالدوري.

واستعاد الاتحاد السكندري 9 لاعبين لأول مرة بعد استدعائهم لمنتخباتهم الوطنية، وهم ثنائي منتخب جامايكا داميون لوي وروماريو ويلياميز، واللاعب الأوغندي أيمانويل أوكوي، واللاعب السوري عمر الميداني، بالإضافة إلى خمسة لاعبين تم اختيارهم للمنتخب الأولمبي هم محمد صبحي وعمار حمدي وفوزي الحناوي وكريم يحيي وعبد الغني محمد.

وأشعل فريق الاتحاد السكندري الصراع على المربع الذهبي بعد فوزه على البنك الأهلي، فيما بقى الزمالك مغردا على القمة، مستغلا فارق المباريات المؤجلة للنادي الأهلي.