شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي رجل مباراة الزمالك والمولودية الجزائري في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النجم التونسى فرجانى ساسى، لاعب خط الوسط بنادى الزمالك، على لقب رجل مباراة القلعة البيضاء مع المولودية الجزائرى، بعد تألقه اللافت وقيادة الفريق، لتحقيق فوز مهم خارج الديار، تنعش آماله فى التأهل لدور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكتب الحساب الرسمى لنادى الزمالك عبر تويتر: "ورجل مباراة اليوم هو فرجانى ساسى".





وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًّا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أمس السبت، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.