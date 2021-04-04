شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشينى: ساسي خارج الزمالك الموسم المقبل والأبيض لا يمتلك بدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى الشيشينى، نجم الزمالك السابق، أن التونسى فرجانى ساسى لن يستمر في الزمالك الموسم المقبل، ومفيش لاعب يقدر يعوضه فى الوقت الحالى؛ لأن نوعيته مش كتير.

وقال سامى الشيشينى، مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "الأهلى لم يظهر بالشكل المميز أمام المريخ، والتوفيق وخبرات اللاعبين عرفت تقود الفريق للتعادل، على الرغم من تقديم لاعبى المريخ عرضا رائعا، وتغيير مركز أفشة أمام المريخ السودانى أفقده 60% من قدراته الهجومية".

وأضاف الشيشينى: "الزمالك أظهر الوجه الحقيقى له بالفوز على المولودية في الجزائر، وهدف أوباما المبكر خفف الضغط على الزمالك وساهم في تحقيق الفوز، وكان قادرا على زيادة سجله التهديفى خلال المباراة".

وتابع: "لاعبو الزمالك هم من وضعوا أنفسهم في هذا الوضع، وعليهم أن يقاتلوا لآخر دقيقة على التأهل، والفريق يعانى من عدم وجود بدلاء بكفاءة الأساسيين، بعد رحيل مصطفى محمد ومحمد أوناجم، الذى كان رحيله قرارا خطأ، وكنت ضد رحيله".

واستطرد: "مروان حمدى كان دوره تكتيكى في مباراة المولودية واللاعب يحتاج إلى الثقة، ويحتاج مزيدا من الوقت من أجل تقييمه بشكل صحيح".

وأكد الشيشينى: "فرجانى ساسى بنسبة كبيرة مش هيقعد في الزمالك، واللاعب عاوز يقعد والزمالك محتاجه، بس قدراته المالية مش هتقدر على تلبية طلباته، وإزاى هيقعد وأنت مش عارف تدفع له القديم يبقى إزاى هتجدد له وتديله مقدم".

وأضاف: "نوعية فرجانى ساسى محدش هيقدر يعوضه في الزمالك، ولكن إمام عاشور لاعب كويس ممكن يسد، ولكن لن يعوض قدرات التونسى، وفيه لاعيبه مفيش حد يقدر يعوضها زى مثلا قفشة في الأهلى".