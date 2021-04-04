شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو معلقًا على مشادة الشناوي وهاني: أسعد كثيرا بهذه التصرفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لنادي بيراميدز، على المشادة التي وقعت بين محمد الشناوي ومحمد هاني، نجما الأهلي خلال مباراة فريقهما أمام المريخ السوداني بمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وجرت مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي فور نهاية الشوط الأول، في المباراة التي حسم من خلالها حامل اللقب صعوده لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل بنتيجة 2/2.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «لو كنت مديرا فنيا وشاهدت مشادة ولوم بين اثنين من لاعبي فريقي سأسعد كثيراً».

وأوضح:« هذه الأمور إن دلت تدل على المسؤولية الواقعة على عاتق اللاعبين وغيرتهم على الفريق بحماس زائد».