شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق رسمي من الأهلي على مشادة الشناوي وهاني ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، كواليس ما دار من مشادة بين محمد الشناوي، قائد فريق الكرة بالنادي، مع زميله محمد هاني، خلال مباراة المريخ في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الدرندلي في تصريحات تليفزيونية: «انتهت في لحظتها والشناوي وهاني تصافحا بين شوطي المباراة».

وواصل: «ربما كانت الأزمة بسبب الحماس الزائد للاعبين خلال المباراة».

وأنهى تصريحاته: «لم أر مشهد الأزمة فقمنا بالخروج مبكراً من الملعب رفقة سفير مصر في السودان».

كان الشناوي قد دخل في مشادة كلامية مع محمد هاني فور نهاية الشوط الأول من مباراة الأهلي والمريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا، والتي حسمها التعادل الايجابي بنتيجة 2/2.

وتأهل الأهلي رسمياً إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد حسم المركز الثاني في مجموعته.