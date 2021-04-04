شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود جنش وأحمد سيد زيزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة الثنائي محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض، وأحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

وفاز الزمالك على مضيفه مولودية الجزائر بهدفين السبت 3-4-2021، في الجولة قبل الأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أسامة لقناة الزمالك: «جنش تعرض للإصابة بتمزق في عضلات الظهر خلال مشاركته في مباراة المولودية لكنه استكمل المباراة، وسيخضع لفحص طبي من أجل تحديد إمكانية لحاقه بالتدريبات الجماعية».

وأشار إلى أن إصابة زيزو غريبة، لأنه لم يتعرض لأي شكوى أو التحام في المران واشتكى من آلام حادة تبدو كالتهابات في وجه القدم.

وأوضح طبيب الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، فضل إراحة اللاعب لحين إجراء أشعة لتحديد إصابته.