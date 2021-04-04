شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: وجود شيكابالا بالملعب يثير الرهبة في الفريق المنافس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد هشام يكن، نجم نادي الزمالك الأسبق، بالمستوى الذي ظهر عليه محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال مباراة مولودية الجزائر.

ونجح شيكابالا، في إحراز الهدف الثاني للزمالك أمام مولودية الجزائر، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

وقال هشام يكن، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «شيكابالا، قدم مباراة جيدة أمام مولودية الجزائر، من الناحية الهجومية والدفاعية»، مضيفًا: «وجود شيكابالا، في الملعب، بيعطي الثقة للاعبين والرهبة للفريق المنافس».

وتابع: «الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، يجب أن يستغل الفترة المقبلة، في تجهيز بعض اللاعبين الذي لم يشاركوا بشكل أساسي في المباريات الماضية، لتعويض غياب أي من العناصر الأساسيية».