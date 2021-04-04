شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحقق رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي بعد هدفه في شباك الأرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد فوز فريق ليفربول الإنجليزي على آرسنال بثلاثية خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على أرض ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي 2021، حقق محمد صلاح رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي خلال مباريات الجانرز.

عاد النجم المصري محمد صلاح للتهديف من جديد داخل مسابقة الدوري الإنجليزي بعدما سجل الهدف الثاني في شباك آرسنال، عند الدقيقة 69، بينما افتتح التهديف للفريق الأحمر جوتا عند الدقيقة 63 من الشوط الثاني، واختتم التسجيل عند الدقيقة 82.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات أوبتا، هذا هو الهدف التاسع الذي يساهم صلاح في إحرازه أمام آرسنال بالدوري في 9 مباريات، خاضها أمام الفريق اللندني بواقع 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

وشهد اللقاء مشاركة النجم المصري محمد النني في صفوف فريق آرسنال بعدما أقحمه المدرب في الدقيقة 58 من أحداث المباراة.

وبهذه النتيجة اقترب ليفربول إلى المركز الرابع، وأصبح خامس الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 42 في المركز التاسع.