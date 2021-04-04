شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة الزمالك من الجزائر بعد الفوز على المولودية في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فندق الإقامة في الثانية عشرة والنصف صباح اليوم متجهة لمطار الجزائر من أجل بدء رحلة العودة إلى القاهرة.

وكان الزمالك قد فاز على مولودية الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط بالفوز على بطل الجزائر ليحتل المركز الثالث بمجموعته وتتبقى له مباراة واحدة أمام تونجيث السنغالي يوم 10 أبريل الحالي.

وحقق الزمالك المصري فوزا هاما على نظيره المولودية الجزائري بهدفين دون رد خلال الشوط الأول الذي أقيم بينهما على أرض ملعب 5 جويليه ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر دوري مجموعات بطولة أبطال أفريقيا.

نجح الزمالك المصري من تسجيل هدف التقدم على فريق المولودية الجزائري عن طريق يوسف أوباما عند الدقيقة السادسة من عمر اللقاء المقام بينهما، بعدما استلم الكرة الأرضية الحريرية من يوسف بن شرقي.

وعزز الزمالك المصري تقدمه بهدف ثاني على فريق المولودية الجزائري بأقدام شيكابالا بتسديدة أرضية قوية عند الدقيقة 35 بعدما استلم الكرة من فرجاني ساسي وسددها الفهد الأسمر بقوة على يمين حارس الجزائر.