شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ليفربول والأرسنال في الدوري الإنجليزي وأهداف الريدز الثلاثة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا هاما في مشوراه بالدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك آرسنال خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي 2021.

عاد النجم المصري محمد صلاح للتهديف من جديد داخل مسابقة الدوري الإنجليزي بعدما سجل الهدف الثاني في شباك آرسنال خلال اللقاء المقام بينهما مساء اليوم على أرض ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

سجل صلاح الهدف الثاني عند الدقيقة 69، بينما افتتح التهديف للفريق الأحمر جوتا عند الدقيقة 63 من الشوط الثاني، واختتم التسجيل عند الدقيقة 82.

وشهد اللقاء مشاركة النجم المصري محمد النني في صفوف فريق آرسنال بعدما أقحمه المدرب في الدقيقة 58 من أحداث المباراة.

وبهذه النتيجة اقترب ليفربول إلى المركز الرابع، وأصبح خامس الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 42 في المركز التاسع.

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، وميكيل أرتيتا، مدرب نظيره آرسنال، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: شامبرز- هولدينج- جابريل- تيريني

الوسط: توماس بارتي- سيبايوس- بيبي

الهجوم: أوديجارد- أوباميانج- لاكازيت

ويتواجد على مقاعد البدلاء: ريان- بيليرين- سيدريك- ماري- محمد النني- نيلسون- ويليان- مارتينيلي- نيكيتياه

فيما جاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ارنولد- فيليبس- كاباك- روبيرتسون

الوسط: فابينو- ميلنر- تياجو ألكانتارا

الهجوم: ماني- فيمينو- محمد صلاح

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أدريان- فينالدوم- كيتا- شامبرلين- جونز- جوتا- تسيميكاس- شاكيري- ويليامز