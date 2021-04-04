شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: «طارق حامد لما بيلعب زي فرجاني ساسي شكله بيبقى وحش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد صديق، نجم نادي الأهلي والزمالك السابق، رسالة إلى طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي يُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «طارق حامد، لما يلعب زي فرجاني ساسي بيغلط كتير»، مضيفًا: «طارق حامد، لا يستطيع لعب كرات طولية ومراوغة لاعبي الفريق المنافس مثلما يفعل فرجاني».

وأضاف : «طارق حامد، من اللاعيبة الرجالة ويقوم بإفساد هجمات المنافسين، ولكن عندما يقوم بدور صانع الألعاب شكله بيبقى وحش، بسبب الأخطاء التي يرتكبها، لذلك أتمنى أن يركز على القيام بأدواره الدفاعية».

كان الزمالك قد حقق الفوز على مولودية الجزائر بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب 5 يوليو، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال افريقيا.

يذكر أن الترجي التونسي يحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط والزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويحتل تونجيت السنغالي المركز الأخير برصيد 4 نقاط.