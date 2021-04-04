شكرا لقرائتكم خبر عن بيرجوفيتش يحير كاريلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تسابق الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي الزمن لتسديد جزء من الرواتب للاعبي الفريق الأول المتأخرة، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تبذل الإدارة الاتحادية مجهودات جبارة لتأمين مداخيل للنادي رغم ظروف جائحة كورونا التي هزت الاقتصاد العالمي.

ومن المنتظر أن ينخرط المهاجم الصربي ألكسندر بيرجوفيتش في تدريبات الفريق استعداداً لقمة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وترك خيار مشاركته في القمة المرتقبة في يوم الجمعة القادم لمدرب الفريق البرازيلي فابيو كاريلي، إذ تشير البوادر الأولية لاحتمالية وجوده على دكة البدلاء في ظل تخلفه عن تدريبات الفريق في الأيام الفائتة.

وفي السياق ذاته، حرص لاعبو الفريق الاتحادي الأول على أن تشمل مكافأة الفوز جميع اللاعبين أساسيين وغير أساسيين، وذلك لتأكيد تماسكهم ووقوفهم مع إدارة ناديهم في الأزمة المالية الخانقة. من جهة أخرى، يعاود الفريق الكروي الأول تدريباته مساء اليوم (الأحد) بعد الإجازة الممنوحة من مدرب الفريق كاريلي يومي الجمعة والسبت الماضيين، وذلك في إطار تحضيرات الفريق للكلاسيكو مع الهلال. ومن المقرر أن تشهد مشاركة جميع اللاعبين وفي مقدمتهم الدوليون فهد المولد وعبد الإله المالكي وزياد الصحفي والمدافع الدولي المصري أحمد حجازي ولاعب منتخبنا الأولمبي عبدالرحمن اليامي.