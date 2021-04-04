شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح لبرنامج رياضة المشي بالواجهة البحرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اختتم مساء (الخميس) الماضي، برنامج فعالية المشي الثاني، والذي أقامته وكالة شؤون الشباب بإدارة الخدمة العامة بالواجهة البحرية بمحافظة جدة بالتعاون مع نادي مشاة جدة ونادي المسافات الطويلة تحت إشراف مكتب وزارة الرياضة بجدة، ويأتي الهدف من إقامة فعالية رياضة المشي لإبراز وتثقيف المجتمع بفوائد المشي، وفقاً لاحترازات وزارة الصحة والتي شاركت في تنظيم البرنامج مع إدارة الخدمة العامة في وكالة شؤون الشباب، والمساهمة في التثقيف الصحي.

وفي ختام برنامج فعالية رياضة المشي تم توزيع الدروع التذكارية للجهات المشاركة في البرنامج بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بجدة سعيد الغامدي.

سعيد الغامدي يتوسط المشاركين في فعالية رياضة المشي.