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جدة - خالد شويل - تعود الحياة للكرة المحلية بعد توقف دام ثلاثة أسابيع لمشاركة الأخضر السعودي، إذ تقام مساء اليوم (الأحد) لقاءات دور النصف نهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين. ففي بريدة يستضيف التعاون نظيره الفتح عند تمام الساعة السابعة مساءً، وفي الرياض يواجه النصر غريمه الفيصلي عند تمام الساعة التاسعة مساءً.

سكري القصيم يتحدى قاهر الأبطال

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يواجه فريق التعاون نظيره الفتح في لقاء منتظر إذ يطمح سكري القصيم للوصول إلى النهائي للمرة الثالثة في تاريخه والثانية خلال آخر ثلاث سنوات، فيما يطمح ضيفه في لقاء الليلة فريق الفتح لتحقيق حلم طال انتظاره وهو الوصول إلى النهائي الكبير لأول مرة في تاريخه. ويدخل فريق التعاون هذا اللقاء بعد أن بدأ مشواره في المسابقة بالفوز على مضيفه ضمك بهدفين لهدف، وفي دور الثمانية تفوق على ضيفه القادسية بذات النتيجة، فيما يدخل فريق الفتح هذا اللقاء بعد مشوار قوي تمكن من خلاله من الفوز على مضيفه حامل اللقب الهلال بهدفين نظيفين ومن ثم تفوق على مضيفه الاتحاد بهدفين لهدف بعد أن امتد اللقاء لأشواط إضافية.العنابي يهدد طموحات العالمي

على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، تتجه الأنظار نحو القمة المنتظرة والتي ستجمع فريق النصر بنظيره فريق الفيصلي، إذ يطمح العالمي للوصول إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي وتحقيق اللقب الذي غاب لسنوات عن النصر، فيما يطمح ضيفه في لقاء الليلة العنابي لتكرار إنجازه في الوصول إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد تجاوزه في دور الستة عشر لضيفه فريق الرائد بهدفين دون مقابل ومن ثم انتصر على ضيفه العين في دور الثمانية بثلاثية نظيفة، فيما يدخل فريق الفيصلي هذا اللقاء بعد فوزه على مضيفه الاتفاق بركلات الترجيح في دور الستة عشر، ومن ثم انتصر على مضيفه الباطن بهدفين لهدف.