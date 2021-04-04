شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإعلام الرياضي.. ينجح بـ «العلامة الكاملة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ظهر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي إلى النور ليتولى نصيبه من تحمل ضرورات التطوير في مسيرة الارتقاء بعطاءات الرياضة السعودية ، وكان من المهم أن يخطو للعلن بصفته كياناً مستقلاً، يضطلع بدوره في تطوير الإعلام الرياضي انطلاقاً من مبادئ ومرتكزات السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية وما صدر في هذا الشأن من لوائح وأنظمة، تستهدف ترقية المستوى المهني للعاملين، والعمل على صقل قدراتهم وتطويرها، وتقديم كافة أنواع الدعم الممكن لهم، وتكريس مبدأ حرية الإعلام الرياضي، وتهيئة البيئة المثالية للإعلاميين الرياضيين بما يمكنهم من أداء رسالتهم بنجاح.

ولتحقيق كل تلك الأهداف حرص الاتحاد الوليد وعبر مجلس إدارته الجديد الذي ضم نخبة لامعة من خيرة الإعلاميين السعوديين المشهود لهم، وتحت قيادة واعية وراقية ممثلة في الدكتور رجاء الله السلمي الذي حرص ومنذ لحظة تأسيسه على تنزيل أجندته التي وضعها للنهوض بالإعلام الرياضي وتطويره وتنظيمه على الأرض، بغية الارتقاء بكفاءة منسوبيه، انطلاقاً من النظام الأساسي للاتحاد، وعبر اللوائح المساندة له والمتسقة مع مبادئ ومضامين السياسة الإعلامية للمملكة وما صدر من أنظمة ولوائح تختص بتنفيذ تلك المهام والأهداف.

قفزة هائلة.. وقيادة واعيةوإحقاقاً للحق.. ورغم حداثته وتنزّله على أرضية مزروعة بالأشواك إلا أن اتحاد الإعلام الرياضي استطاع خلال 3 مواسم ونصف فقط أن يقفز من المركز 14918 في عام 2018 إلى 4087 في مطلع عام 2021 من بين الاتحادات الرياضية، وذلك حسب موقع اليكس العالمي وهو الأول من بين كافة مواقع الاتحادات السعودية. وهذه قفزة يجب ألا تمر دون تنويه، كما استطاع أن يقود بكفاءة وحيادية ومهنية دفة العمل الرياضي الإعلامي بكل تناقضاته وتقاطعاته وما فيه من مشاكسات إلى بر الأمان، كل ذلك على الرغم من صعوبة الأمر بسبب هشاشة الفواصل بين الشفافية والتعدي على حقوق الآخرين أو الكيانات المنافسة ومتعددة الآراء والأمزجة والانتماءات وتبعاً لسخونة التنافس على امتداد المشهد الرياضي.

ويحفظ لوكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الدكتور رجاء الله السلمي قدرته الفائقة على الإمساك بمقود القيادة وسط أجواء تنافسية ساخنة وضاغطة، إذ تمكن على الرغم من ذلك بهدوئه وخبرته وعقلانيته وحياديته والقبول الذي يحظى به من الجميع من القفز على الشوائب والمعوقات، وتقديم الاتحاد بالصورة التي تليق بمكانة المملكة بلداً، والإعلام السعودي في أحد ضروبه نموذجاً يحتذى ويدرس.

وهنا وللتوثيق يجدر بنا المرور على محطات هذا الاتحاد المنتج بدءاً من الأهداف.. ومروراً ببرامجه وما أنجزه فعلاً لا قولاً.

10 أهداف لتحديد الهوية والمسيرة

1- النهوض بالإعلام الرياضي السعودي انطلاقاً من مبادئ مواد السياسة الإعلامية للمملكة وما صدر لتنفيذها من أنظمة ولوائح.

2- رعاية الكوادر الإعلامية الرياضية والعمل على صقل قدراتها وتطويرها وتقديم كافة أنواع الدعم الممكن لها.

3- الارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في المجال الإعلامي الرياضي عن طريق إقامة دورات متخصصة ولقاءات وندوات تتعلق بالإعلام الرياضي.

4- تهيئة البيئة للإعلاميين الرياضيين بما يمكنهم من إداء رسالتهم.

5- العمل على تكريس مبدأ حرية الإعلام الرياضي في إطار الثوابت الدينية والاجتماعية ووفقاً لما تقتضيه آداب المهنة.

6- تشجيع الدراسات الخاصة بالإعلام الرياضي التي تهدف إلى تطوير العمل الإعلامي الرياضي ودعمها بالتنسيق مع الجامعات والكليات والهيئات والمؤسسات المتخصصة في الإعلام.

7- دعم وتوطيد العلاقات بين العاملين من أعضاء الاتحاد والمختصين في مجال الإعلام الرياضي على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي.

8- نشر الوعي الإعلامي وتنسيق الجهود مع أجهزة الإعلام المختلفة لإصدار التراخيص اللازمة لأداء أعمالهم ذات العلاقة.

9- تعميق الهوية الوطنية من خلال ما يتم طرحه إعلامياً بالابتعاد عن الابتذال والتعصب والالتزام بآداب المهنة والأمانة الصحفية.

10- الإشراف على تنظيم عمل الوفود الإعلامية الرياضية السعودية عند استضافة البطولات والمسابقات الرياضية أو المشاركة فيها.

مهن في التصنيف

أقر مجلس إدارة الاتحاد في فبراير 2019 تصنيف المهن المعتمدة في الاتحاد التي يحق لأصحابها الانضمام لعضوية الاتحاد:

(معلق، مصور فوتوغرافي، صحفي، مذيع، مراسل ميداني، كاتب، معد برامج، مخرج مباريات).

جملة مبادرات

ـ مبادرة تطوير الإعلام الرياضي

ـ جائزة التميز في الإعلام الرياضي

ـ صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين

ـ تعزيز العلاقات مع الاتحادات الدولية والقارية

ـ المبادرات النوعية

670 عضواً معتمداً

بلغ عدد الإعلاميين الرياضيين «السعوديين وغير السعوديين» العاملين في الإعلام السعودي بمختلف وسائله الذين يحملون عضوية الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي 670 عضواً بعد أن تقدم 2461 بطلب عضوية.استفادة واسعة من البرامجنظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي منذ انطلاقته مطلع 2018 أكثر من 60 برنامجاً، استفاد منها أكثر من 1800 إعلامي، كما شارك به 20 مدرباً معتمداً في 13 مدينة بالمملكة.

الاتحاد.. أرقام وحقائق

1- متوسط عدد مشاهدات تغريدات اتحاد الإعلام أكثر من 77 مليون مشاهدة.

عدد المغردين 1755 مغرداً.

عدد التغريدات 3271 تغريدة.

2- متوسط عدد تداول بيانات اتحاد الإعلام الرياضي في تويتر أكثر من 1.8 مليون مشاهدة للتغريدة الواحدة.

3- متوسط الرتويت لتغريدات الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي 2000 رتويت.

4- متوسط متابعي أعضاء مجلس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في وسائل التواصل الاجتماعي ما يقارب 8 ملايين متابع.

5- متوسط قراءة ومتابعة حسابات الإعلام الرياضي في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وسائل الإعلام من قنوات وصحف إلكترونية وورقية تجاوزت 4253000 مشاهدة وقراءة.

6- متوسط متابعي الحسابات المعنية بمتابعة حساب اتحاد الإعلام الرياضي 5.5 مليون متابع.

7- عدد اجتماعات الاتحاد تراوح بين 4 - 6 اجتماعات في السنة.

برامج عن بُعد (فترة كورونا )

قدم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي خلال فترة جائحة كورونا 12 برنامجاً بمشاركة 1019 إعلامياً وإعلامية في 18 دولة حول العالم واستفاد منها 1903 أشخاص.

و5 ندوات إلكترونية بالتعاون مع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بمشاركة 884 إعلامياً وإعلامية من الوطن العربي.

صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي إطلاق مبادرة «صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين» التي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للإعلاميين الرياضيين وأسرهم وتلمس حاجاتهم. وقد حظيت المبادرة بدعم مالي وقدره 500 ألف ريال من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة.

إحصاءات الصندوق39 طلباً للمساعدة.

23 مستفيداً من الصندوق.

الاتحاد.. يغرد عالمياًوضع اتحاد الإعلام الرياضي منذ انطلاقته أهمية كبرى لتعزيز تواجده في الاتحادات الدولية والقارية لتحقيق الأهداف التالية:

• تفعيل عضوية اتحاد الإعلام الرياضي في الجمعيات العمومية للاتحادين الدولي والآسيوي.

• المشاركة في اجتماعات الكونغرس الدولي والآسيوي.

• بناء علاقات مع رؤساء وأعضاء الاتحادات القارية.

• استضافة الكونغرس الآسيوي 2018.

• الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

• ترشيح ممثل المملكة رئيساً للجنة الإعلام في الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية.