ويست بروميتش يضرب تشيلسي في عقر داره

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه ويست بروميتش ألبيون ضربة موجعة لمضيفه تشيلسي وتغلب عليه في عقر داره 5 / 2 أمس في افتتاح المرحلة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع بروميتش رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 51 نقطة في المركز الرابع.

وبات تشيلسي مهددا بفقدان مركزه حيث يتفوق بفارق نقطتين أمام ويستهام، الذي يحل ضيفا على وولفرهامبتون مساء الاثنين، وبفارق 3 نقاط أمام توتنهام الذي يحل ضيفا على نيوكاسل.

وافتتح كريستيان بوليسيتش التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 17 ثم رد ويست بروميتش بهدفين سجلهما ماثيو بيريرا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل كالوم روبينسون ومباي دياني الهدفين الثالث والرابع لويست بروميتش في الدقيقتين 63 و68 ثم رد تشيلسي بهدف للاعب ماسون مونت في الدقيقة 71.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، أضاف كالوم روبينسون الهدف الثاني له والخامس لويست بروميتش.

وعانى تشيلسي من النقص العددي في صفوفه إثر طرد تياجو سيلفا في الدقيقة 29 لحصوله على الإنذار الثاني.