ناجلسمان يستبعد توليه تدريب المانشافت حاليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لنادي لايبزج الألماني يوليان ناجلسمان، أن تولي منصب المدير الفني للمنتخب الألماني (المانشافت) غير وارد بالنسبة له في الوقت الراهن.

وفي مقابلة مع صحيفة (زود دويتشه تسايتونج) الألمانية، قال ناجلسمان (33 عاما) «إنه لا يفكر في هذا الأمر حاليا لأنني متحمس للعمل اليومي كما أنني لا أزال في سن فيها وضعي الحالي جيد على هذا النحو».

غير أنه ناجلسمان لم يستبعد تولي منصب المدير الفني للمنتخب الألماني في المستقبل وقال «من المؤكد أن هذا سيكون منصبا جذابا في المستقبل البعيد».

وأوضح ناجلسمان أنه لا يريد البقاء في مهنة التدريب طوال الحياة، لافتا إلى وجود أشياء أخرى تثير حماسته، وقال «ربما يجذبني أيضا أن أعمل نجارا أو أن آخذ تدريبا على الطهي، وسيكون هذا مضحكا أن أذهب وأنا عمري 50 عاما كمدرب سابق في الدوري الألماني إلى المدرسة المهنية».

وتابع ناجلسمان «لم يحدث من قبل أن عمل مدرب وطني كنجار أو طاه».

وأكد ناجلسمان سعيه إلى تحقيق أعلى الأهداف في مسيرته الكروية قائلا «بالطبع أسعى للوصول إلى أعلى تصنيف أوروبي؛ لأنني أرغب في الفوز ببطولات وفي أن أثبت نفسي».

وقبل مباراة القمة التي جمعت بين فريقه وبايرن ميونخ متصدر الدوري أمس قال ناجلسمان «إنه لا يوجد نادي الأحلام بالنسبة له كل منا يعرف أبرز 8 أندية في أوروبا».

في الوقت نفسه، أكد ناجلسمان مجددا «وقعت بكامل وعيي للايبزج حتى عام 2023 ولم يتم إجباري على التوقيع، ومن الممكن أن يستفسر ناد مهتم، عني لكنني أيضا عندئذ لن أفقد التركيز على العمل الحالي، وأنا أقبل بموقف شريكي في التعاقد» مشيرا إلى أن هذا لا يعني أنه سيتم كل تعاقد في مسيرته حتى النهاية وطالب بأن يكون في العقد بند للتخارج أو اتفاق على ذلك.

وترددت أقاويل مرارا عن إمكانية انتقال ناجلسمان إلى بايرن وتكررت هذه الأقاويل مؤخرا؛ لأن المدير الفني للنادي البافاري هانزي فليك يمكن أن يكون المرشح المحتمل لخلافة يواخيم لوف في منصب المدير الفني للمانشافت بعد تخلي لوف عن هذا المنصب الصيف المقبل.