شكرا لقرائتكم خبر سامبدوريا يحبط ميلان ويمهد طريق الإنتر للقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقدم سامبدوريا بهدف سجله المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا في الدقيقة 57، وبعدها بدقيقتين تم طرد زميله أدريان سيلفا إثر حصوله على الإنذار الثاني.
ونجح ميلان في استغلال تفوقه العددي وخطف هدف التعادل في الدقيقة 87 عن طريق ينس بيتر هاوجي ليفلت من الهزيمة على ملعبه.
ورفع سامبدوريا رصيده إلى 36 نقطة في المركز العاشر كما رفع ميلان رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف المتصدر إنتر ميلان.
ويمكن لإنتر ميلان تعزيز موقعه في الصدارة والاقتراب بشكل كبير من انتزاع اللقب في حالة فوزه على مضيفه بولونيا في المباراة المقررة بين الفريقين أمس ضمن المرحلة نفسها، وتتبقى لإنتر ميلان مباراة مؤجلة.
كانت هذه تفاصيل خبر سامبدوريا يحبط ميلان ويمهد طريق الإنتر للقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.