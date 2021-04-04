موناكو يقسو على ميتز ويصعد للثالث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعد موناكو إلى المركز الثالث في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما تغلب على ميتز 4 / 0 أمس في افتتاح منافسات المرحلة الـ31 من المسابقة. ورفع موناكو رصيده إلى 62 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف باريس سان جيرمان وليل ونقطتين أمام ليون، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد ميتز عند 42 نقطة في المركز التاسع. وافتتح سيسك فابريجاس التسجيل لموناكو من ضربة جزاء ثم أضاف كيفن فولاند الهدف الثاني بعدها سجل وسام بن يدر الهدفين الثالث والرابع.

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