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تأهل سمر لمصارعة أولمبياد طوكيو

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- بواسطة أيمن الوشواش - تأهلت لاعبة المنتخب المصري للمصارعة سمر حمزة، إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد فوزها في المباراة الأولى من أصل مباراتين بتصفيات أفريقيا وأوقيانوسيا المقامة في مدينة الحمامات التونسية وتختتم اليوم.

وضمنت سمر التأهل للأولمبياد بعد فوزها في المباراة الأولى وتأهلها لنهائي وزن 76.

وفازت سمر على التونسية زينب الصغير بالتثبيت لتلعب في النهائي أمام الإيفوارية آمي يوين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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