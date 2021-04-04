تأهل سمر لمصارعة أولمبياد طوكيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهلت لاعبة المنتخب المصري للمصارعة سمر حمزة، إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد فوزها في المباراة الأولى من أصل مباراتين بتصفيات أفريقيا وأوقيانوسيا المقامة في مدينة الحمامات التونسية وتختتم اليوم. وضمنت سمر التأهل للأولمبياد بعد فوزها في المباراة الأولى وتأهلها لنهائي وزن 76. وفازت سمر على التونسية زينب الصغير بالتثبيت لتلعب في النهائي أمام الإيفوارية آمي يوين.

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