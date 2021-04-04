شكرا لقرائتكم خبر الهبوط لا يلغي علاقة شالكه بمدربه جراموزيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير الكرة الجديد لنادي شالكه الألماني بيتر كنابل أن ديميتريوس جراموزيس سيبقى في منصب المدير الفني للفريق حتى في حالة الهبوط لدوري الدرجة الثانية، كما هو متوقع.

وقال كنابل لشبكة (سكاي) أمس «المواجهة على ملعب باير ليفركوزن بالتأكيد»، جاء ذلك لدى سؤاله عن بقاء المدرب حال الهبوط من البوندسليجا.

وبعد رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس سعى النادي لتغطية كلا السيناريوهين الهبوط أو البقاء في البوندسليجا، بحسب كنابل.

وانضم كنابل، الذي تولى مسؤولية الشؤون الرياضية في شالكه بشكل مؤقت في وقت سابق، إلى مجلس إدارة النادي يوم الثلاثاء الماضي، وتعهد بعدم تفريط النادي في أي مباراة.

وأوضح كنابل «إذا لم يكن لديك أمل في كل مباراة فإنك تمثل الجانب الخاطئ في ملعب كرة القدم، لكن بالتأكيد تخطيطنا يغطي بشكل كبير دوري الدرجة الثانية»، مشيرا إلى أن النادي سيتعامل مع الأمر خطوة بخطوة ومن خلال العمل الشاق.

وقبل مواجهة ليفركوزن يتذيل شالكه جدول ترتيب البوندسليجا بفارق 14 نقطة عن منطقة الأمان.