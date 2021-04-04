ليستر سيتي يجدد عقد النيجيري إيهيناتشو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد نادي ليستر سيتي الإنجليزي أمس، عقد مهاجمه النيجيري كيليتشي إيهيناتشو، معلنا أن اللاعب سيستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 2024 على الأقل.

وانضم إيهيناتشو إلى ليستر سيتي قادما من مانشستر سيتي في أغسطس 2017، وشارك مع الفريق في 117 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 32 هدفا، منها 12 هدفا خلال الموسم الحالي.

وذكر نادي ليستر سيتي عبر موقعه على الإنترنت أن إيهيناتشو (24 عاما) يقدم حاليا أفضل مستوياته منذ انضمامه إلى ليستر سيتي، وقد سجل 7 أهداف للفريق خلال آخر 4 مباريات شارك بها، كما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر مارس.

وقال إيهيناتشو «لا أستطيع التعبير عن شعوري. أنا متحمس وسعيد للغاية. هي لحظة رائعة، وأشعر بالسعادة لتجديد العقد مع ليستر سيتي».