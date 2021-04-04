شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: من الصعب أن يخسر الترجي أمام المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أسامه نبيه، المدرب العام للزمالك في جهاز الفرنسي باتريس كارتيرون، عن سعادته بتحقيق الفريق للفوز على المولودية بالجزائر، موضحا أن التسجيل المبكر والاستحواذ على الكرة كانا من أهم أسباب حسم اللقاء وتجديد آمال التأهل.

وأضاف نبيه، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع شوبير: "قطعنا شوطا في المشوار نحو التأهل، تتبقى لنا مباراة تونجيث في القاهرة وسنقاتل للفوز بها، أما نتيجة الترجي والمولودية، فنحن نثق في تاريخ وعراقة الفريقين وتقديم مباراة تليق بتاريخهما".

وعن الدفع بشيكابالا قال نبيه: "شيكابالا لعب المباراة بعد إصابة زيزو، والزمالك ليس فيه لاعب أساسي ولاعب بديل، جميع اللاعبين على مستوى واحد، والروح الكبيرة التي لعبوا بها أظهرت الصورة الحقيقية للزمالك".

وتابع المدرب العام للزمالك أسامة نبيه: "قدمنا مباراة كبيرة اليوم وكنا نستطيع الفوز بنتيجة أكبر، وأعتقد أن الترجي لن يخسر في مباراتين متتاليتين، وسيحقق الفوز على المولودية".

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًّا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة المباراة التي جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.