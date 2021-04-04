شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك: الإصرار كلمة السر في الفوز ولاعبونا الأفضل بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار هشام بركات، نائب رئيس الزمالك، أن الإصرار والعزيمة كلمة السر في الفوز على المولودية بهدفين في المباراة التي أقيمت في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال المستشار هشام بركات، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "لاعبو الزمالك الأفضل في أفريقيا والإصرار والعزيمة كلمة السر في الفوز على المولودية".

وأضاف نائب رئيس الزمالك: "أداء لاعبى الزمالك كان أكثر من رائع والقادم أفضل، ونتمسك بالأمل في حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، والسفير المصرى في الجزائر وطاقم السفارة قدموا كل سبل الدعم المقبلة".

وكان فريق الزمالك قد حقق فوزًا مهمًّا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.