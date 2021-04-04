شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلى: لا نعلم ماذا حدث في السودان وهذه حقيقة أزمة الشناوي وهاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى خالد الدرندلى، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول في السودان، حزنه على الأداء والنتيجة التي حققها الفريق أمام المريخ السوداني، قائلا: "لا أعلم ماذا حدث لنا في السودان، النتيجة والأداء كانا عكس المتوقع".

وأضاف الدرندلى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "في الحقيقة لم يحدث معنا أي أمور غير مألوفة من الجانب السوداني، وكانت الأمور كلها تسير في طريقها الطبيعي، ولو كانت هناك مكاسب لرحلتنا فستكون الروح التي تميز بها اللاعبون ونجاحهم في العودة بالنتيجة للتعادل".

وعن المشادة بين هاني والشناوي في مباراة الأهلي والمريخ قال: "تمت تصفية الأجواء بين الشوطين، لم أشاهد اللقطة في اللقاء، ولا يمكن تصنيفها غير أنها حماس زائد وغيرة على الفريق، شدة الأعصاب طبيعية؛ لأن النتيجة كانت مفاجئة في الشوط الأول".

وعلق عضو مجلس الأهلي على تراجع الأهلى للمركز الثاني في البطولة قائلا: "اللى عايز بطولة لازم يعمل حسابه أنه هيقابل المطبات دي، لو عينك على اللقب فاللي مش هتقابله النهاردة هتقابله بكرة".

وأكد رئيس البعثة أن الخطيب أجرى اتصالاته بالبعثة، واطمأن على الفريق، ولم يتطرق للحديث عن النتيجة، والتعادل أو حتى الهزيمة أمور واردة في كرة القدم، لكن فريق الأهلى كان يستحق أكثر مما حدث أمام المريخ.

وتعادل الأهلي مع المريخ 2/2 فى المباراة التى جمعتهما عصر السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء فى العاصمة السودانية الخرطوم فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 8 نقاط ويرتفع رصيد المريخ إلى نقطتين.

وبذلك يصعد الأهلي لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، خلف سيمبا المتصدر بـ13 نقطة.