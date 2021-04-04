شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: نطالب بتطبيق مبدأ اللعب النظيف في لقاء الترجي والمولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامي أحمد شوبير بتطبيق مبدأ اللعب النظيف في مباراة الترجي والمولودية، لتعزيز فرص الزمالك في التأهل، موضحا أنه لا يشكك في لاعبى الفريقين العربيين، ولا في إدارتهما وأجهزتهما الفنية.

وأضاف شوبير، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "شعار الفيفا والكاف وأي اتحاد تندرج تحت مظلته مسابقات كروية هو الفير بلاي أو اللعب النظيف، نريد مباراة نظيفة ونبارك للمتأهل أيا كان هو".

وأكد شوبير أن فرص تأهل الزمالك باتت 50%، بعد الفوز على المولودية في قلب الجزائر، مهنئا الفريق الأبيض على الأداء والروح الكبيرة التي لعبوا بها اللقاء، وموجها الشكر والتحية للفرنسي باتريس كارتيرون على ادارته الجيدة للقاء.

حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة المباراة التي جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.