شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف لـ تليفزيون الخليج 365: لو مكان أحمد فتحى لن أرحل عن الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، انتقادات لإدارة بيراميدز؛ بسبب التسريبات التي تخرج عن النية للاستغناء عن اللاعب أحمد فتحي، وعدم الرغبة في وجوده؛ لأن فتحى ضحّى من أجل الانتقال لبيراميدز، وهو لاعب كبير وله تاريخ طويل.

وكشف مهاجم الزمالك الأسبق، في تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن اختيار أحمد فتحى للانتقال لبيراميدز كان قرارا خطأ، والاستمرار في الأهلى هو الصحيح، ويحقق مكاسب أكبر على المدى الطويل، سواء في العمل بالتحليل الفضائى أو التدريب.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف، إنه لو كان مكان فتحى لن يرحل عن الأهلى مهما كانت المغريات المالية، واللعب للأهلى والزمالك يساوى الكثير الأكبر من ملايين جنيهات، والتواجد في القطبين يحقق أشياء أخرى أفضل مستمرة مدى الحياة.

وأكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، أن الفارس الأبيض حقق فوزا مهما على مولودية الجزائر في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالجزائر وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما أوباما وشيكابالا، والزمالك قدم المطلوب منه وحقق فوزا مهما يحفظ له آمال المنافسة على التأهل لدور الثمانية، رغم انها لم تعد في يديه، حيث ينتظر مباراة الترجى مع مولودية والتي يجب أن يخسر فيها الفريق الجزائرى مع تحقيق الأبيض الفوز على بطل السنغال.