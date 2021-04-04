شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ السوداني: الأهلي مرشح للفوز بالعاشرة ومن الصعب إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ السوداني، عن الفرق المرشحة لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية قائلا: "لا يوجد فريق مرشح للبطولة بسبب قوة الفرق المنافسة وصعوبة المباريات".

قال المدير الفني للمريخ السودانى في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي فريق قوي ولديه الخبرات للتتويج باللقب الأفريقي العاشر، والفريق الأحمر يمتلك مجموعة لاعبين مميزين من الصعب إيقافهم، ويستطيعون التتويج باللقب هذا الموسم".

وأكد الإنجليزي لي كلارك، أن مستوى المريخ السوداني تراجع في الشوط الثاني من المباراة، مشيرا إلى أنه فخور بأداء فريقه حتى ضياع ضربة الجزاء، مضيفا: "لو ضربة الجزاء كانت دخلت كانت المباراة انتهت ونتيجة التقدم بهدفين ليست مطمئنة لأي فريق".

وتابع: "أضعنا ضربة جزاء وهي التي غيرت أحداث المباراة، وأداء المريخ تراجع في شوط المباراة الثاني، ولاعبو المريخ شعروا بالإحباط بعد الهدف الأول للأهلي، ومعنويات لاعبي المريخ كانت مرتفعة للغاية بسبب صعود السودان لأمم أفريقيا".

صعد الأهلى إلى دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا للنسخة الحالية، بعد تعادله مع المريخ السودانى بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما السبت، بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي، وتأهل الأحمر لدور الثمانية 6 مرات في نسخ 2016، 2017 ، 2018، 2019، 2020، 2021.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا 9 مرات، ليكون أكثر فريق فى قارة أفريقيا تتويجا بالبطولة، كما أنه نادي القرن العشرين فى القارة السمراء.