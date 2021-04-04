شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والرجاء المغربى اليوم الأحد 4 / 4/ 2021 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق بيراميدز اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على الرجاء المغربى اليوم الأحد، على مركب محمد الخامس في كازابلانكا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة بيراميدز والرجاء المغربى

تقام مباراة بيراميدز والرجاء المغربى فى السادسة مساء اليوم الأحد بالدار البيضاء فى مباراة ستكون صعبة على الفريق المصرى بسبب رغبة بطل المغرب في تحقيق الفوز على ملعبه لتعزيز حظوظه في التأهل للدور التالى للبطولة.

ترتيب محموعة بيراميدز فى الكونفدرالية

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.

طاقم تحكيم غينى لمباراة بيراميدز والرجاء المغربى

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى الكاف طاقم تحكيم غيني لمباراة بيراميدز والرجاء المغربى بقيادة من الحكم أحمد سيكو توريه، ويعاونه المساعد الأول تيري مامادي، والمساعد الثاني عبد الله سيلا، والحكم الرابع عثمان جاكوب كماري.

ويراقب المباراة الجزائري عمار بهلول، والكاميروني إيونج أونانا المنسق الأمني للقاء، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق العام المساعد سارة بيلالي من المغرب، والطبيب الخاص بمراقبة إجراءات كوفيد 19، فيروس كورونا، سعيد زاكيني من دولة المغرب.

وحقق بيراميدز فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي، ثم فاز على نامونجو التنزانى بهدف دون رد خارج ملعبه ، وتأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ 32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ 32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.

مشوار بيراميدز فى الكونفدرالية

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أحمد فتحي - محمد حمدي ، خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمود حمادة ، خط الهجوم: جون أنطوى.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الرجاء المغربى