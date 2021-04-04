شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف لـ تليفزيون الخليج 365: الزمالك حقق المطلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، أن الفارس الأبيض حقق فوزا مهما على مولودية الجزائر في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، على ملعب 5 يوليو بالجزائر، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما أوباما وشيكابالا..

وقال مهاجم الزمالك الأسبق، في تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن الزمالك قدّم المطلوب منه، وحقق فوزا مهما يحفظ له آمال المنافسة على التأهل لدور الثمانية، رغم أنها لم تعد في يديه، حيث ينتظر مباراة الترجى مع مولودية والتي يجب أن يخسر فيها الفريق الجزائرى مع تحقيق الأبيض الفوز على بطل السنغال.

وطلب وليد صلاح عبد اللطيف من الجماهير البيضاء الصبر على مروان حمدى مهاجم الفريق القادم من المقاصة خلال الانتقالات الشتوية الماضية؛ لأنه جاء فريق كبير والفانلة ضغوطها ثقيلة على أى لاعب، خاصة أنه لم يكن دوليا منذ الصغر أو لعب في فرق كبيرة من قبل، ولذا يجب أن تصبر الجماهير عليه لأنه يحتاج وقت للتأقلم والظهور بشكل جيد.

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.