شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: محتاج أطباء نفسيين للعمل معى بالفريق وفخور باللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لنادى الزمالك، أنه فخور بأداء لاعبى الزمالك، على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق، بعد الفوز على مولودية الجزائر، بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى أبطال أفريقيا.

وقال محمد أسامة، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "فخور بلاعبى الزمالك بعد الأداء الكبير أمام المولودية على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها اللاعبون، ومن يعمل في الزمالك، واللاعبون يستحقون مكانة كبيرة ويقدمون تضحيات كبيرة".

وأضاف طبيب الزمالك: "محتاج 3 أو 4 أطباء نفسيين للعمل معى، وأقوم بهذا الدور مع الفريق، وعبد الشافى جاهز طبيا لخوض المباريات، وكان في الإسكور ولعب مباراة الشباب 90 دقيقة وحالته كويسة جدا".

وتابع: "قدم زيزو تعرضت للورم نتيجة الالتهابات الشديدة ولم نقم بعمل جبيرة له، وزيزو كان كويس جدا ولكن اشتكى من بعض الآلام وأعطيته شوية أدوية ولكن تانى يوم رجله ورمت وشعر بآلام شديدة ولم يستطع الدخول في قائمة المباراة، وإن شاء الله أول ما نرجع هنعمل أشعات وهيكون معانا في المباراة المقبلة".

واستطرد: "تدخلت لعلاج لاعب المولودية بعض اصطدامه مع حميد أحداد؛ لأن حالته كانت أصعب بعدما فقد الوعى، وحاولت إسعافه حتى جاء طبيب المولودية، وبقيت معه ونصحت الطبيب بضرورة إخراج اللاعب، وهذه هي الأمانة الطبية".

وكان فريق الزمالك قد حقق فوزًا مهمًّا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.