شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين كارتيرون ولاعبي الزمالك عقب الفوز على المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، جلسة مع لاعبي الفريق بفندق الإقامة؛ للحديث عن مباراة المولودية التي فاز بها الفريق.

وكان الزمالك قد فاز على مولودية الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 5 جويلية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى قرر المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، صرف مكافأة إجادة فورية للاعبي الفريق، بعد الفوز على مولودية الجزائر بهدفين دون رد.

وأشاد رئيس البعثة بأداء لاعبي الفريق أمام بطل الجزائر في لقاء اليوم وقدرتهم على تحقيق الفوز والحفاظ على آمال الفريق في التأهل لدور الثمانية للبطولة.

وكان نائب رئيس لجنة إدارة النادي قد وعد اللاعبين بعد تناول وجبة الغداء ظهر السبت بصرف مكافأة إجادة فورية في حالة الفوز على المولودية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًّا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.