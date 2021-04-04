الدرندلي: أزمة الشناوي وهاني انتهت.. ونلعب لتحقيق البطولة للعاشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي،أنه غير راضٍ عن الأداء الذي قدمه الفريق أمام المريخ السوداني رغم خطف بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي خارج الأرض أمام مضيفه المريخ السوداني، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الدرندلي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" غير راض عن الأداء رغم التأهل، والمكسب الوحيد من المباراة خروجنا بالتعادل وكان من الممكن أن نخسر بأكثر من هدفين".

وتابع:"كان لدينا بعض القلق أن تصبح النتيجة أكثر من هدفين لكن الروح كان لها دور في خروج المباراة بالتعادل".

وأكمل:" جميعا لا يعلم ما حدث، وكان لدينا ثقة كبيرة أن نشاهد مباراة جيدة، وليس لاعبي الأهلي التي يصيبها الغرور".

واستطرد:" بين الشوطين تم احتواء الأزمة بين محمد هاني والشناوي والأمور اصبحت هادئة، وما حدث بينهما بسبب الحماس وشدة أعصاب ".

وأتم:" نلعب على البطولة ولا ننظر من سنلاعب وهدفنا البطولة العاشرة، ويجب أن نرتب الأوراق ونعالج الأخطاء، ومباراة سيمبا ليست "نزهة".