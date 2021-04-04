كارتيرون: فوز الترجي على المولودية طبيعي.. فهو الأقوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن فريق الترجي التونسي يعد أقوى فنيًا من نظيره مولودية الجزائر الجزائري، قبل لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأشار كارتيرون في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، أن الترجي يعد الأوفر حظًا للفوز على مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة، مما يخدم حظوظ القلعة البيضاء في التأهل.

وحقق الزمالك فوزًا على مولودية الجزائر بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مساء أمس، السبت.

وقال المدير الفني الفرنسي: "ما شاهدته في المباراة هو أن الترجي أقوى بكثير من المولودية".

وأكمل: "في حالة فوزنا على تيونجيت فمن الطبيعي أن يحقق الترجي الفوز في اللقاء القادم أمام بطل الجزائر مما سيمنحنا التأهل".

واختتم: "مواجهة تيونجيت لن تكون سهلة لنا، لكننا سنلعب للحفاظ على آمال تأهلنا حتى اللحظة الأخيرة".