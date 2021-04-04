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نشرة السبت.. الزمالك يهزم المولودية بثنائية.. والأهلي يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم السبت 2 ابريل 2021.

صلاح يعود من باب ضحيته المفضلة آرسنال ليتفوق على كين

الإسماعيلي يواصل الترنح بسقوط جديد أمام سيراميكا

المصري يفوز على طلائع الجيش بالدوري

رسميا.. أول تحرك من اتحاد السلة بعد تظلم الزمالك بشأن عقوبات مباراة الأهلي

الزمالك يضرب المولودية بثنائية ويحافظ على حظوظه في التأهل لربع نهائي الأبطال

مجموعة الزمالك.. توينجيت يفوز على الترجي ويحرمه من حسم الصدارة

صلاح يسجل وجوتا يتألق.. يقهر آرسنال بالثلاثة وينعش آماله الأوروبية

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جالاتا سراي يسقط بالثلاثة أمام هاتاي سبور بمشاركة مصطفى محمد

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غياب مصري.. الاتحاد الأفريقي يُعلن تعيين ممثلين أفارقة في لجان فيفا

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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