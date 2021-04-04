كارتيرون: التأهل ليس بأيدينا.. والمولودية فرصته أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن سعادته بالفوز على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الزمالك فوزا مستحقا بثنائية نظيفة على مولودية الجزائر، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويحيي آماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال كارتيرون، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "فخور جدا بأداء اللاعبين في لقاء اليوم وكان لدينا أسبوعان للتحضير والجهاز الفني ركز على الجوانب الفنية والنفسية والبدنية قبل اللقاء".

وأضاف: "الزمالك حقق الفوز في مباراة صعبة وكانت روحه أعلى في المباراة من الفريق الجزائري، أعلم أن فرصة صعود الزمالك ليست في أيدينا، لكننا سنلعب للفوز في المباراة الأخيرة وننتظر لقاء الترجي والمولودية".

وواصل: "إذا لم يصعد الزمالك في حالة الفوز في المباراة المقبلة فالأداء سيساعد الفريق في الدوري، والمولودية فرصته في الصعود أفضل لأن الزمالك قبل لقاء اليوم كان يملك نقطتين فقط قبل تحقيق الفوز".

وتابع: "إيقاف سامي فريو مهاجم المولودية جعل مهمة الزمالك سهلة في لقاء اليوم، هذا المهاجم خطير وكان بإمكانه تسجيل أهداف".

ورفض المدير الفني للزمالك التعليق على أداء فريق المولودية، مشددا على أن كل ما يهمه أداء فريقه.

وأشار كارتيرون إلى أنه كان يخطط للفوز في المباراتين أمام المولودية وتونجيت، ونجح في تحقيق الفوز في الأولى، ويتبقى له لقاء بطل السنغال، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تخدم نتيجة لقاء الترجي والمولودية فريقه.

وأكد المدرب الفرنسي في ختام تصريحاته أن الكرة الجزائرية تطورت في الفترة الأخيرة، ومستوى اللاعبين تحسن وأصبحت المباريات التي يخوضها قوية أمام الأندية الجزائرية.