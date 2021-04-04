سوسيداد يهزم بيلباو ويتوج بلقب كأس ملك اسبانيا للموسم الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

توج فريق ريال سوسيداد بلقب كاس ملك اسبانيا لموسم 2019 /2020 بفوزه على اتلتيك بيلباو 1 /صفر اليوم السبت في المباراة النهائية للبطولة التي تأجلت لقرابة عام.

ويدين سوسيداد بالفضل في هذا الفوز لميكيل اويارزابال الذي سجل هدف الحسم من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

واحتسب الحكم ضربة الجزاء لسوسيداد بعد عرقلة اينيجو مارتينيز لكريستيان بورتو داخل منطقة الجزاء، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مارتينيز لكنه تراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

وأحرز سوسيداد لقب كأس ملك اسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن توج باللقب مرتين من قبل في عامي 1909 و1987.

وأهدر بيلباو فرصة الفوز بلقب الكأس للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه كثاني أكثر الفرق فوزا باللقب بعد برشلونة الذي يتصدر القائمة برصيد 30 لقبا.

ويعود أخر لقب لفريق بيلباو في مسابقة كأس الملك إلى عام 1984.

وكان من المفترض أن تقام المباراة النهائية لنسخة العام الماضي من كأس ملك إسبانيا في نيسان/أبريل من العام الماضي لكنها تأجلت إلى اليوم بسبب جائحة كورونا.

وتقام المباراة النهائية لنسخة العام الحالي من كأس الملك يوم 17 أبريل الجاري وتجمع بين اتلتيك بيلباو وبرشلونة.