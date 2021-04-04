أسامة نبيه: أظهرنا صورة الزمالك الحقيقية أمام المولودية.. وسنجتهد حتى أخر لحظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أسامة نبيه، المدرب العام لنادي الزمالك، أن فوز فريقه اليوم أمام مولودية الجزائر سيضع الفريق في الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن ما حدث كان نتيجة عمل خلال الأيام الماضة من تجهيز وإعداد اللاعبين.

واستعاد الزمالك آماله في التأهل الإفريقي بالفوز على حساب مضيفه مولودية الجزائر بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال نبيه في تصريحات لقناة الزمالك بعد المباراة:" مكسب مهم سيضع الفريق على الطريق الصحيح، والفريق استعد للمباراة بشكل جيد وكان في توفيق في الأداء، وظهر الزمالك بصورته الحقيقة".

وتابع:" بنوع من العزيمة والرغبة يمكن للزمالك عمل أكثر من ذلك، وما حدث اليوم أمام المولودية هو مردود ما قمنا به خلال الأيام الماضية".

وأتم تصريحاته:" اشتغلنا على الفريق وحالة الفريق كانت جيدة على المستوى الفني والبني بعد التحضير الذي استمر لـ 15 يومًا، وسنحاول الاجتهاد حتى أخر لحظة".