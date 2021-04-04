حازم إمام: معدن لاعبي الزمالك يظهر في الظروف الصعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال حازم إمام قائد فريق الزمالك، إن معدن لاعبي الفريق الأبيض يظهر في الظروف الصعبة، لافتًا إلى أن الفريق سيبدأ الاستعداد لمباراة توينجيت بداية من غدًا الأحد.

جاءت تصريحات قائد الزمالك بعد الفوز على مولودية الجزائر بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف قائد الزمالك في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" مساء السبت :"معدن لاعبي الزمالك بيظهر في الظروف الصعبة، الجميع كان مصمم على تحقيق الفوز".

وتابع :"من بكرة سنبدأ الاستعداد لمباراة توينجيت، أما بالنسبة لمباراة الترجي والمولودية فليست في أيدينا".

وأنعش فريق الزمالك آماله نحو التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا خاصة بعد تعثر الترجي من توينجيت بهدف مقابل هدفين ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

وأصبح ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي: الترجي (10 نقاط) - مولودية الجزائر (8 نقاط) - الزمالك (5 نقاط) - توينجيت (4 نقاط).

ومن المقرر أن يلعب الزمالك في مباراته الأخيرة بدور المجموعات ضد بطل السنغال، في المقابل يخرج المولودية لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل.

ويحتاج الزمالك للفوز على توينجيت مقابل خسارة المولودية ضد الترجي وهنا سيكون الفارس الأبيض متأهلاً بفارق المواجهات المباشرة.