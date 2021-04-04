طبيب الزمالك يكشف أخر تطورات إصابة زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد أسامة، طبيب الزمالك، أن أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق اشتكي أمس من ألم خفيف في وجه القدم، لافتًا أن قدمه كان بها تورم بعض الشيء مع الم شدد ولم يكن قادر على اللعب، وكان الألم صعب على اللاعب.

وقال أسامة في تصريحات بعد لقاء الفريق أمام مولودية الجزائر:" كان صعب اننا نجعله يشارك وتحدثت مع المدرب، غالبا ما حدث له هو التهاب لانه لم يتعرض لأي اصطدام في مران الزمالك"

وأضاف:" حالة زيزو تحتاج فحوصات وحاليا الأمور أفضل، قررت عمل رباط ثلاثي له ليمنع الألم ولكل تعمل الدوري الدموية ، باذن الله يكون موجود في المباراة المقبلة"

وتابع:" محمود جنش حصله شد في عضلات ظهره في نهاية المباراة بسبب إحدى الكرات، وحاليا هو كويس".

وأتم تصريحاته:" لاعب المولودية سقط في أرض الملعب بعدما اصطدم بحميد أحداد، ولا ننظر إلى الألوان، كان لازم أنزل لو كنت مكان طبيب المولودية لطلبت عدم إكماله المباراة"

واستعاد الزمالك آماله في التأهل الإفريقي بالفوز على حساب مضيفه مولودية الجزائر بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.