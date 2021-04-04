بعد الفوز على المولودية.. كيف يتأهل الزمالك لربع نهائي دوري الأبطال؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق نادي الزمالك فوزًا هامًا ومصيريًا على مولودية الجزائر الجزائري بهدفين نظيفين، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

الفوز الذي حققه الزمالك حافظ على حظوظه في التأهل إلى دور الثمانية للبطولة الأفريقية، خاصة بعد خسارة الترجي التونسي أمام تيونجيت السنغالي بهدفين لواحد مساء اليوم أيضًا.

موقف المجموعة

ضمن الترجي التأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال بعدما تربع على صدارة المجموعة الرابعة منفردًا برصيد 10 نقاط، أمام المولودية بثمان نقاط، ثم الزمالك بخمس نقاط، وأخيرًا تيونجيت بأربع نقاط.

معجزة التأهل

يحتاج الزمالك للفوز على تيونجيت بأي نتيجة للإبقاء على حظوظ التأهل إلى الدور القادم، لكن مصيره سيكون مرتبطًا باللقاء الآخر بين الترجي والمولودية في تونس.

الزمالك ليس في حاجة لتحقيق عدد معين من الأهداف خلال المواجهة المقبلة، خاصة أن الفوز يعني ابتعاده عن بطل السنغال بالتزامن مع تفوقه على مولودية الجزائر بالمواجهات المباشرة (0-0 ذهابًا و0-2 إيابًا).

ومن أجل اللجوء إلى المواجهات المباشرة، فإن الزمالك بحاجة إلى التعادل في النقاط مع مولودية الجزائر، وهو ما سيتحقق فقط إذا خسر الأخير في مواجهته ضد الترجي فقط.

خسارة المولودية أمام الترجي فقط ستصعد بالزمالك إلى ربع النهائي الأفريقي، أما فوز بطل الجزائر أن تعادل الفريقين في اللقاء فسيعني خروج ممثل مصر من المنافسة رسميًا.