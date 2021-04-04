صلاح يعود من باب ضحيته المفضلة آرسنال ليتفوق على كين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عاد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ليسجل مجددًا بعد غياب خمس مباريات حيث أحرز هدفًا في شباك آرسنال في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الإمارات" ضمن الأسبوع الـ30 من منافسات بريميرليج.

هدف صلاح جاء في الدقيقة 68 من زمن أحداث المباراة ليرفع رصيده من الأهداف في شباك آرسنال إلى سبعة أهداف، كما رفع رصيده من الأهداف في بريميرليج إلى 18 هدفًا ويكون على بعد هدف من هاري كين نجم توتنهام والذي سيواجه نيوكاسل خلالا هذه الجولة.

واستطاع صلاح أن يعود للتهديف بعد غياب خمس مباريات كاملة حيث كان آخر أهدافه في شباك ليستر سيتي ليغيب بعد ذلك أمام كل من إيفرتون وشيفيلد يونايتد وتشيلسي وفولهام وولفرهامبتون.

وتمكن ليفربول من مواصلة صحوته المحلية بعد الفوز على آرسنال بنتيجة (3-0) ليرتفع رصيد "الريدز" إلى 49 نقطة ويكون على بعد نقطتين من تشيلسي - رابع الترتيب- والذي سقط أمام ويست بروميتش بنتيجة (5-2).

جدير بالذكر أن ليفربول سيكون أمامه موقعة أوروبية نارية ضد ريال مدريد مساء الثلاثاء المقبل في إطار ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.