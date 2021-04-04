مشاهدة اهداف مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الانجليزي – فيديو

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو لمشاهدة اهداف مباراة ليفربول وآرسنال، اليوم 3 أبريل 2021، ضمن الجولة 30 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ضرب ليفربول ضيفه آرسنال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، ليواصل الريدز استفاقته في الدوري الانجليزي.

وسجل ثلاثية ليفربول كل من المهاجم البرتغالي “دييجو جوتا” في الدقيقتين (64)، و(82)، والنجم المصري محمد صلاح في الدقيقة (68).

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 42 نقطة في المركز التاسع.

ونقل بث مباشر مباراة آرسنال وليفربول على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، وأدار اللقاء الحكم الانجليزي “مارتن أتكينسون”.

وسيطر ليفربول على مجريات الشوط الأول، وسنحت له العديد من الفرص ولكن لم يستغلها في ظل غياب تام من صاحب الأرض آرسنال، لينتهي الشوط الأول بتعادلٍ سلبي.

وفي الشوط الثاني واصل ليفربول سيطرته ليترجم 3 فرص إلى أهداف، حيث أحرز دييجو جوتا الهدف الأول في الدقيقة (64)، بعدما أرسل ألكسندر أرنولد عرضية متقنة من الجهة اليمنى، تابعها المهاجم البرتغالي برأسية قوية اصطدمت بيد الحارس بيرنارد لينو وسكنت شباكه.

وفي الدقيقة (68)، أضاف ليفربول الهدف الثاني عن طريق محمد صلاح، بعدما أرسل فابينيو بينية للنجم المصري الذي انطلق في الجانب الأيمن وتخطى جابريل ماجالهايس وسدد بيمناه كرة أرضية مرت من بين قدمي الحارس الألماني وسكنت الشباك.

وعاد دييجو جوتا ليسجل الهدف الشخصي الثاني، والثالث لفريق ليفربول في الدقيقة (82)، بتسديدة بعد تمريرة من محمد صلاح وتمويه من السنغالي ساديو ماني.

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