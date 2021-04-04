تعرف على جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد نتائج مباريات اليوم «مجموعة الوداد المغربي»، والتي تضم أندية كايزر تشيفز الجنوب افريقي وحوريا كوناكري الغيني وبيترو أتليتكو الأنجولي.

وأقيمت لقاءات الجولة الخامسة في المجموعة الثالثة ضمن مباريات اليوم السبت الموافق 3 أبريل 2021، وشهدت مواجهة نادي الوداد المغربي لفريق كايزر تشيفز في جنوب أفريقيا، فيما حل حوريا كوناكري الغيني ضيفاً على بيترو اتليتكو الأنجولي.

وتعرض نادي الوداد المغربي لخسارة مُفاجئة بنتيجة 1/صفر أمام كايزر تشيفز، قد تكلفه الصدارة في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وحافظ كايزر تشيفز على آماله في مرافقة الوداد إلى الدور ربع النهائي من دوري الابطال، بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط، ليحل ثالثاً في المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن حوريا كوناكري الغيني صاحب المركز الثاني.

وسيحتدم الصراع بين حوريا كوناكري وبيترو أتلتيكو عندما يلتقيان في الجولة السادسة والأخيرة الأسبوع المقبل.

ويتعين على فريق الوداد البيضاوي تحقيق الفوز أو التعادل في آخر جولة أمام بيترو أتليتكو على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، لتأمين صدارة المجموعة الثالثة، وتجنب مواجهة الكبار في الدور الربع النهائي.

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد نتائج مباريات اليوم «مجموعة الوداد المغربي»